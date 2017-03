Titanfall 2: Respawn vuole migliorare la comunicazione con i giocatori

Tramite un post pubblicato di recente sul sito ufficiale del gioco,ha annunciato di voler dare vita ad una comunicazione più efficace e trasparente con gli utenti di

La software house ha innanzitutto ribadito quanto sia felice del successo ottenuto con il franchise: "Titanfall 2 rimane in salute e in crescita con nuovi giocatori che arrivano ogni settimana. In questo momento, il nostro è un obiettivo a lungo termine per Titanfall, e ne siamo entusiasti. Il team principale sta lavorando in tanti modi interessanti, che si tratti di DLC, di prototipi per futuri progetti di Titanfall, o altri strambi esperimenti scientifici".

In seguito, però, la software house è passata all'autocritica, specificando come intenda migliorare la propria comunicazione con i giocatori, e diramare le vie in cui questi possono rimanere in contatto con gli sviluppatori. "Avremmo potuto fare un lavoro migliore nel comunicare ciò che abbiamo pianificato di rilasciare in futuro. Questo è qualcosa che vogliamo migliorare. Dal prossimo mese daremo inizio a dei video di Q&A, blog degli sviluppatori e altro ancora. Il nostro obiettivo è quello di fornire contenuto regolare che dia facile accesso alle persone che lavorano a Respawn, così da rendere più facile anche la trasmissione del feedback dei giocatori".

Titanfall 2 è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Ricordiamo che il 23 marzo saranno comunicati maggiori dettagli sul prossimo DLC del titolo.