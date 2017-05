Nella giornata di oggiha pubblicato un gameplay trailer di Monarch's Reign , il nuovo DLC gratuito didisponibile a partire dal prossimo 30 maggio per tutti gli utenti PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'aggiornamento include il titano Monarch, una riedizione della mappa Relic direttamente dal primo capitolo della serie, una nuova esecuzione chiamata Now You See Me e diversi oggetti cosmetici come le versioni Prime del Ronin e del Tone. Potete osservare i principali contenuti di Monarch's Reign nel filmato in apertura di notizia. Cosa ne pensate di questo DLC? Se volete essere sempre aggiornati su Titanfall 2, vi consigliamo di seguire la scheda di Everyeye.