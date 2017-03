Titanfall 2: tutti i dettagli sul DLC gratuito Colony Reborn

Nella giornata di oggi, Respawn Entertainment e Electronic Arts hanno svelato il prossimo DLC gratuito per il loro sparatutto Titanfall 2, chiamato Colony Reborn. Molti fan del titolo originale non faticheranno a riconoscere la nuova mappa inclusa nel pacchetto scaricabile, una delle preferite dai giocatori del primo Titanfall.

Tra le novità troviamo la nuova arma R-101, apprezzata per la sua versatilità. I Piloti potranno finire i propri avversari con una nuova esecuzione chiamata Curb Check, che consiste nel mandare in aria il nemico con un montante per poi scaraventarlo al suolo per mezzo del rampino.

Oltre ai contenuti gratuiti troviamo due nuovi Titani acquistabili, Northstar e Legion, più tutta una serie di personalizzazioni che comprendono cinque nuovi design, una nuova warpaint per i Titani, 20 pacchetti camo, 20 banner e 20 patch.

Per festeggiare l'arrivo di Colony Reborn, Respawn Entertainment invita i giocatori a provare gratuitamente il suo sparatutto dal 30 marzo fino al 4 aprile, con libero e completo accesso al multiplayer. Nello stesso periodo saranno distribuiti doppi punti esperienza in tutte le modalità, e verrà creata una playlist incentrata sulla mappa Colony.

Titanfall 2 è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.