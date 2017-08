Titanfall 2: video per il nuovo DLC gratuito: Postcards From the Frontier

hanno annunciato l'ottavo DLC gratuito per il loro sparatutto, intitolato. Tra le novità troviamo una nuova mappa per Rapid Fire e un'inedita esecuzione corpo a corpo.

La mappa Uma presenta stretti corridori che veicolano la battaglia in tre diverse arene circondate da balconi, porte e finestre. Un grande divisore centrale, invece, fornisce copertura per gli scontri ravvicinati. L'arsenale a disposizione dei piloti cresce ulteriormente con una nuova esecuzione chiamata Hole in the Wall (buco nel muro) e nuove personalizzazioni per le armi elite. Il nuovo contenuto introduce due nuove varianti delle modalità Sopravvivenza Titan e Titan Brawl, che differiranno per l'utilizzo dell'Aegis potenziato.

Postcards From the Frontier sarà disponibile gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 29 agosto. Ricordiamo che Respawn Entertainment ha recentemente aperto al futuro di Titanfall nonostante le vendite sotto le aspettative.