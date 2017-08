Titanfall: Assault è disponibile gratuitamente per i dispositivi iOS e Android

, RTS basato sulla celebre serie sparatutto realizzato da, è ora disponibile gratuitamente per i dispositivi. Il gioco si presenta come uno strategico in tempo reale caratterizzato da alcuni elementi tipici dei card game.

Dopo la cancellazione di Frontline, Respawn Entertainment si avventura nuovamente nel mercato mobile, proponendo con Titanfall: Assault uno strategico in tempo reale sulla falsariga di Clash Royale, in cui i giocatori dovranno riuscire a catturare e controllare tre punti strategici della mappa, o in alternativa distruggere la gigantesca torretta situata nella base nemica.

Titanfall: Assault, che ricordiamo essere un titolo free-to-play, è adesso disponibile su iOS e Android sui rispettivi store digitali.