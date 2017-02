Titanfall2: trailer dedicato alle nuove mappe e alla modalità Live Fire

Con l’arrivo di nuovi contenuti DLC dedicati a Titanfall 2, Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer che mette in mostra la modalità Live Fire. Come annunciato in precedenza, la nuova game mode vedrà scontri ravvicinati 6 contro 6 tra soli piloti della durata di appena 60 secondi.

L’obbiettivo sarà quello di eliminare la squadra nemica o di prendere il possesso di una bandiera neutra e mantenerlo fino alla fine del round. Per questa nuova modalità di gioco sono stare progettate due mappe specifiche: Stacks e Meadow. Lo sviluppatore le sescrive come “scatole della morte chiuse realizzate per combattimenti rapidi”.

Come per gli altri DLC di Titanfall 2, quello dedicato a Live Fire sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori. Sebbene non sia stata ancora definita una data precisa, Respawn Entertainment ha stabilito che la modalità e le due nuove mappe arriveranno durante il mese di febbraio, mentre marzo vedrà il ritorno di una mappa proveniente dal primo capitolo.