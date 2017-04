Disponibile al momento solo su PC,giungerà anche su dispositivi iOS e Android nel mese di maggio. Il titolo, sviluppato da, è riuscito a colpire l'utenza per la profondità con cui ha trattato i suoi temi narrativi, e per le forti emozioni che i personaggi hanno suscitato nei giocatori.

A quanto sembra, l'interfaccia sarà l'unico ambito in cui il gioco differirà dalla controparte PC, in quanto gameplay e narrativa rimarranno i medesimi. Il titolo sarà disponibile in 12 lingue, nelle quali, purtroppo, non rientra l'italiano.

To the Moon è disponibile su PC e arriverà su dispositivi iOS e Android a maggio. Intanto, ricordiamo che è in via di sviluppo il seguito del titolo: Finding Paradise.