Todd Howard di Bethesda parla di Fallout 4 VR

diè stato recentemente intervistato da Glixel e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, anche di, aggiornando il pubblico sullo stato dei lavori, i quali sembrano procedere a gonfie vele.

Queste le parole di Howard: "C'è ancora tantissimo lavoro da fare, ma è davvero entusiasmante. Stiamo ricreando l'intero mondo di Fallout 4 in VR. Al momento è possibile giocare tutta l'avventura dall'inizio alla fine e nel complesso sembra funzionare molto bene. Gli spostamenti sono però la parte più complessa, si tratta di uno degli aspetti più importanti del gioco perchè in Fallout 4 ci si sposta molto. Stiamo testando il teletrasporto e sembra funzionare alla grande ma in ogni caso stiamo sperimentando anche altre soluzioni."

Nonostante le dichiarazioni positive sullo sviluppo di Fallout 4 VR, Howard ha ribadito come il lavoro da fare sia ancora tanto, per questo sarebbe prematuro annunciare una finestra di lancio.