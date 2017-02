Todd Howard: prima di Switch, Nintendo era poco interessata ai giochi Bethesda

Come annunciato durante la presentazione di Switch, Bethesda porterà il suo celebre RPG, The Elder Scrolls V: Skyrim, sulla nuova ibrida della casa di Kyoto, pubblicando così il suo primo titolo in assoluto su una console Nintendo.

In un’intervista concessa a GameSpot, il director di Skyrim, Todd Howard, ha elogiato la nuova home console della grande N, aggiungendo che prima del suo avvento sul mercato, la compagnia guardava con meno interesse ai titoli Bethesda.

“È stata una mossa davvero intelligente”, ha dichiarato Howard a proposito della natura ibrida di Switch. “Credo sia uno di quei dispositivi che solo Nintendo sappia fare. Non vediamo l’ora di proporre Skyrim ad un nuovo pubblico”.

Il director dell’RPG ha inoltre sostenuto che Nintendo si è rivelata un’ottimo partner nel processo di porting di Skyrim su Switch, aggiungendo: “In passato erano meno interessati ai nostri lavori, o ad altri simili”. The Elder Scrolls V: Skyrim, già disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, arriverà anche su Nintendo Switch nel corso del 2017.