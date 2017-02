Todd Howard: Skyrim e Fallout 4 sono giocati giornalmente da milioni di utenti

In un’intervista concessa alla testata GameSpot, Todd Howard ha dichiarato che Skyrim e Fallout 4 sono tutt’ora giocati giornalmente da milioni di utenti. In particolare l’RPG fantasy ha goduto di una nuova iniezione d’interesse grazie alla remastered pubblicata lo scorso anno su PC e console di nuova generazione.

Il game director ha paragonato il ritorno di Skyrim a “l’incontro con un vecchio amico di scuola, rendendosi conti di quanto ti sia mancato passare del tempo con lui”.

“Mentre realizzi un gioco come Skyrim, questo diventa tutta la tua vita”, prosegue Howard, “facendoti perdere la percezione di ciò che è veramente: è divertente o no? È un buon gioco o non lo è? Avere la possibilità di rivisitare il gioco dopo molto tempo ti da l’occasione di viverlo da giocatore, dimenticandoti dei processi di sviluppo”.

La capacità di Skyrim e Fallout 4 di attirare ancora milioni di giocatori è sintomo della qualità dei lavori Bethesda che, anche se non sempre tecnicamente impeccabili, è in grado di offrire mondi di gioco sconfinati e nei quali si fa ritorno con piacere. L’obbiettivo futuro dello studio statunitense è quello di proporre storie ancora più convincenti all’interno dei suoi open-world. Fallout 4 e The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition sono disponibili per PC, Xbox One e PlayStation 4, e nel corso del 2017 è previsto l’arrivo dell’RPG fantasy anche su Nintendo Switch.