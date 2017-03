ha portato al PAX East di Boston una versione dimostrativa di, titolo annunciato nel 2015 e finanziato lo scorso anno tramite unadi discreto successo.

Il reboot della serie Toejam & Earl giungerà non solo su PC, Xbox One e PlayStation 4 ma vedrà la luce anche sulla nuova console Nintendo in una versione che dovrebbe sfruttare le potenzialità della piattaforma, con supporto per il touch-screen e altre feature non ancora annunciate.

Toejam & Earl Back in the Groove è ancora privo di una finestra di lancio, la pubblicazione è comunque prevista nel corso del 2017 in contemporanea su tutte le piattaforme.