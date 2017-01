Tokyo 42: ecco un nuovo video gameplay per il gioco ispirato a GTA e Syndicate

hanno pubblicato un nuovo video di gameplay per, l'action game con visuale isometrica ispirato a. Gli sviluppatori vogliono presentarci i differenti approcci di gioco disponibili nel corso delle missioni.

Tokyo 42 offrirà una certa libertà di approccio ai giocatori, permettendo di affrontare le varie missioni in modo differente, che si tratti di fare fuori tutti i nemici oppure di una manovra stealth. In cima alla notizia vi abbiamo riportato il nuovo video di gameplay pubblicato dagli sviluppatori, in cui vengono mostrati i diversi stili di combattimento con cui è possibile portare a termine gli incarichi. Ricordiamo che Tokyo 42 è previsto nel corso del 2017 su PC, Xbox One e Playstation 4.