Tokyo 42: il gioco ispirato a GTA e Syndicate è disponibile su PC e Xbox One

Tokyo 42 offrirà una certa libertà di approccio alle missioni, permettendo di affrontare i vari incarichi in modo differente, che si tratti di fare fuori tutti i nemici oppure di una manovra stealth, come potete vedere in questo video gameplay. Per quanto riguarda le modalità di gioco presenti, il titolo include sia una campagna single player a mondo aperto, sia un'arena competitiva pensata per il multiplayer: il gioco è disponibile a partire da oggi su PC e Xbox One, mentre la versione Playstation 4 verrà rilasciata a metà luglio.