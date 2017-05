Tokyo 42: il nuovo trailer è dedicato alla modalità multiplayer

Il publishere lo sviluppatorehanno pubblicato un nuovo trailer per, presentandoci il comparto multiplayer del gioco ispirato a Grand Theft Auto e Syndicate: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Oltre a proporre un'intensa campagna in singolo, Tokyo 42 metterà a disposizione un'arena competitiva pensata per il multiplayer, di cui potete gustarvi un assaggio nel filmato proposto in apertura. Ispirato da classici come GTA 1 e Syndicate, Tokyo 42 si presenta come un action-stealth con visuale isometria a mondo aperto, dove il giocatore potrà affrontare le varie missioni con una certa libertà di azione.

Il gioco uscirà il 31 Maggio su PC e Xbox One e a metà Luglio anche su Playstation 4.