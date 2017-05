Tokyo 42: svelata la data di uscita del gioco ispirato a GTA e Syndicate

Il publishere lo sviluppatorehanno pubblicato un breve trailer per, interessante action game con visuale isometrica ispirato a Syndicate e al primo Grand Theft Auto. Il gioco uscirà il 31 Maggio sue a metà Luglio anche su Playstation 4.

Tokyo 42 offrirà una certa libertà di approccio ai giocatori, permettendo di affrontare le varie missioni in modo differente, che si tratti di fare fuori tutti i nemici oppure di una manovra stealth, come potete vedere in questo video gameplay. Per quanto riguarda le modalità di gioco, il titolo metterà a disposizione sia una campagna single player a mondo aperto, sia un'arena competitiva pensata per il multiplayer. In cima alla notizia potete vedere il nuovo trailer con la data di uscita di Tokyo 42.