Tokyo Game Show 2017: pubblicato il poster ufficiale dell'evento

La(CESA) ha pubblicato il poster ufficiale del: la prossima edizione della manifestazione si terrà al Makuhari Messe di Chiba dal 21 al 24 settembre.

Il poster è disegnato dall'artista Ippei Gyoubu, che si era già occupato di realizzare le locandine anche negli anni precedenti, il sottotitolo della nuova edizione sarà "Come, to Experiences Beyond Reality". Al momento non ci sono dettagli di alcun tipo riguardo gli appuntamenti per il Tokyo Game Show 2017, tra i partecipanti troveremo con ogni probabilità nomi come Sony Interactive Entertainment, SEGA, 5pb, Nippon Ichi Software, Bandai Namco Games, Capcom, Kadowaka Games e altri publisher giapponesi di rilievo.