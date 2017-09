Tokyo Game Show 2017: tutti i giochi della fiera, rumor e grandi assenti

Dal 21 al 24 settembre si terrà il, appuntamento sempre molto atteso dagli appassionati italiani, nonostante nel corso degli anni la natura dell'evento sia profondamente cambiata. Di seguito vediamo insieme i giochi confermati per il, i rumor dal web e i grandi assenti.

Giochi Tokyo Game Show 2017 (Confermati)

Tra i publisher che hanno confermato la propria presenza al Makuhari Messe di Chiba troviamo nomi di grandi rilievo come Square-Enix, Koei-Tecmo, SEGA, Bandai Namco, Capcom, Konami, Sony Interactive Entertainment Japan & Asia e publisher più piccoli (ma non per questo meno importanti) come Marvelous, Nippon Ichi Software, D3 Publisher e 5pb, solamente per citarne alcuni.

In particolare, Sony Interactive Entertainment terrà anche una conferenza pre Tokyo Game Show 2017: l'evento andrà in onda martedì 19 settembre alle 09:00 (ora italiana) e potrà essere seguito in diretta streaming con traduzione simultanea in lingua inglese. Sony da parte sua ha annunciato una line-up che include titoli come Monster of the Deep Final Fantasy XV, Gran Turismo Sport, Knack 2 e Detroit Become Human, per la prima volta in mostra alla fiera giapponese. Durante il media briefing non sono esclusi annunci a sorpresa, vi consigliamo quindi di seguire la diretta...

Grande attesa per SEGA, che porterà all'evento Sonic Forces, Yakuza Kiwami 2, Yakuza Online per smartphone e il nuovo gioco di Ken il Guerriero sviluppato da Studio Yakuza. Konami sarà invece presente all'evento con PES 2018 e Metal Gear Survive, oltre a Yu-Gi-Oh! Duel Links, molto popolare in Giappone. Capcom mostrerà invece Monster Hunter World e Marvel vs Capcom Infinite, Resident Evil VII Biohazard Gold Edition e Resident Evil Revelations Dual Pack per Nintendo Switch... inoltre, in molti sperano che questa possa essere l'occasione giusta per rivedere lo scomparso Deep Down. Anche Koei-Tecmo ha in serbo due cartucce interessanti che rispondono al nome di Dynasty Warriors 9 e Attack on Titan 2, oltre a probabili nuovi contenuti per Nioh.

Tante novità attese anche da Square-Enix, che porterà in fiera Dragon Quest X e XI, l'atteso Project Octopath Traveler per Nintendo Switch (la cui demo è disponibile sull'eShop), Lost Sphear (nuovo progetto degli autori di I Am Setsuna), Final Fantasy XV Pocket Edition, Secret of Mana Remake e Dissidia Final Fantasy NT. Le danze di grossi publisher si chiudono con Bandai Namco, la casa di Pac-Man sarà present al TGS 207 con una line-up che include l'attesissimo Dragon Ball FighterZ, Sword Art Online Fatal Bullet, Code Vein, Ni No Kuni 2 Il Destino di un Regno ed Ace Combat 7.

Di seguito la line-up dei giochi confermati fino ad oggi (in continuo aggiornamento):

Professional Baseball Spirits A

Project CARS 2

Project Octopath Traveler

Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition

Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2

Hack//G.U. Last Recode

A Certain Magical Virtual-On

Bullet Girls Phantasia

Dragon Ball Xenoverse 2 Nintendo Switch Edition

Dragon Quest X 5.000 Year Journey to a Faraway Hometown Online

Dx2 Shin Megami Tensei Liberation

Dynasty Warriors 9

Dynasty Warriors Online Z

Marvel vs Capcom Infinite

Metal Gear Survive

Mobius Final Fantasy

Monster Hunter Stories Ver. 1.2 Renewal Edition

Monster Hunter World

Monster of the Deep Final Fantasy XV

Pro Evolution Soccer 2018

Secret of Mana

Call of Duty WWII

Earth Defense Force 4.1 Wing Diver The Shooter

Earth Defense Force 5

Code Vein

Shin Megami Tensei: Deep Strange Journey

Yakuza Online

Yakuza Kiwami 2

Yu-Gi-Oh! Duel Links

FIFA 18

Final Fantasy Explorers Force

Dead Rising 4 Frank's Big Package

Detroit Become Human

Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory

Dissidia Final Fantasy NT

Dragon Ball FighterZ

Final Fantasy XV

Fire Emblem Warriors

Gintama Project Last Game

Gran Turismo Sport

Grimms Notes

Gundam Battle Operation NEXT

Ace Combat 7 Skies Unknown

Atelier Lydie & Soeur Alchemists of the Mysterious Painting

Attack on Titan 2

Hatsune Miku Project Diva Future Tone DX

Hokuto ga Gotoku

Imperial Saga

Itadaki Street Dragon Quest & Final Fantasy 30th Anniversary

Jikkyou Powerful Pro Baseball Championship 2017

Knack 2

Sonic Forces

Star Wars Battlefront II

Steins;Gate Elite

Summer Lesson

Sword Art Online Fatal Bullet

Taiko Drum Master Drum Session!

Need for Speed Payback

Ni no Kuni 2 Il Destino di un Regno

Nioh

No Heroes Allowed! VR

Nobunaga's Ambition 201X

One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition

Phantasy Star Online 2 Cloud

The Elder Scrolls V Skyrim VR

The Evil Within 2

Final Fantasy XV Pocket Edition

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III

The Seven Deadly Sins Knights of Britannia

Winning Post 8 2017

Middle Earth: Shadow of War

Little Witch Academia Chamber of Time

Lost Sphear

City Shrouded in Shadow

Rumor e Grandi Assenti

Tra le grandi compagnie che non parteciperanno al Tokyo Game Show 2017 troviamo Microsoft e Nintendo. La prima è ora concentrata sul lancio di Xbox One X in Occidente mentre la seconda ha tenuto un Direct a metà settimana per svelare le novità in arrivo nei prossimi mesi. Questo non vuol dire, in ogni caso, che altri publisher di terze parti non annunceranno progetti per Xbox One e Switch.

Square-Enix e Bandai Namco sembrano in procinto di annunciare nuovi titoli alla fiera, in particolar modo si parla da tempo del possibile arrivo di Final Fantasy XV Pocket Edition su Switch. Sul fronte dei rumor, nessuna informazione è traplata riguardo la possibile presenza di From Software, mentre sembra invece confermato l'annuncio di Dragon's Crown Pro per PlayStation 4 da parte di Atlus.

