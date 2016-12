Tokyo RPG Factory non ha piani per un sequel di I Am Setsuna

Durante una sessione di domande e risposte pubblicata sul canale YouTube di Square-Enix, Usuke Kumagai di Tokyo RPG Factory ha rivelato che lo studio non ha piani riguardo un sequel di I Am Setsuna, uno dei titoli più acclamati del 2016.

"Dal nostro punto di vista, I Am Setsuna è un gioco completo e non abbiamo preso in considerazione l'idea di sviluppare un sequel diretto. Il nostro obiettivo è comunque quello di dare vita a nuovi RPG con meccaniche vecchia scuola, come i classici degli anni '90."

I Am Setsuna è stato lanciato in Europa lo scorso mese di luglio su PlayStation 4 e PC, il primo progetto di Tokyo RPG Factory è stato accolto positivamente da pubblico e critica, ottenendo recensioni decisamente positive da parte della stampa specializzata.