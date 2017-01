Tokyo Xanadu: annunciata la finestra di lancio europea

ha annunciato il periodo di lancio per la versione europea di: il gioco uscirà in Estate sue arriverà sunel corso dell'Inverno. Prevista anche una limited edition.

Ad essere più precisi, le versioni Steam e Playstation 4 saranno intitolate Tokyo Xanadu eX+. Oltre al formato digitale, sulle due console Sony arriverà anche una limited edition in formato retail, contenente una copia del gioco, una collector's box, un artbook, la colonna sonora, un mazzo di carte e una statuetta: potete dargli un'occhiata nell'immagine riportata in calce. Tokyo Xanadu uscirà nel corso dell'Estate su Playstation Vita e durante l'Inverno su Steam e Playstation 4.