Tokyo Xanadu per PS Vita arriverà a giugno in Europa, su PS4 e PC a fine anno

ha annunciato che la versione PlayStation Vita disarà disponibile dal 30 giugno in Occidente, in vendita in formato retail e digitale scaricabile dal PlayStation Store.

Il publisher ha poi confermato che il gioco arriverà anche su PlayStation 4 e PC (via Steam) durante il Q4 2017, ovvero nel periodo compreso tra ottobre e dicembre. Oltre all'edizione Standard, Aksys Games pubblicherà in Nord America ed Europa anche una speciale Limited Edition di Tokyo Xanadu, che includerà vari bonus come confezione premium, CD con la colonna sonora e un mazzo di tarocchi.