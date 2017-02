Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: Closed Beta al via su PC, Xbox One e PS4

La Closed Beta diè ufficialmente iniziata: alle 12:00,ha aperto i server della fase di test di, permettendo così agli utenti selezionati di provare con mano il gioco, in uscita a marzo.

La sessione di test durerà fino al 6 febbraio, nel weekend i giocatori potranno esplorare la regione di Itacua in singlolo (con quattro compagni controllati dall'IA) oppure in co-op in compagnia di altri tre amici. Per scoprire tutti i contenuti della Closed Beta vi rimandiamo a questo indirizzo, se siete alla ricerca di compagni o inviti per la beta potete invece cliccare qui.

Infine, vi ricordiamo che oggi pomeriggio alle 16:00 saremo in diretta su Twitch per mostrarvi un'ora di gameplay della Closed Beta di Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands.