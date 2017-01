Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: dietro le quinte sulla realizzazione della colonna sonora

ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di, incentrato sulla realizzazione della colonna sonora del gioco. Nel filmato, il musicista(Queens of the Stone Age, Them Crooked Vultures) parla della soundtrack e svela alcuni retroscena sulla creazione delle musiche.

Ricordiamo che Ghost Recon Wildlands è atteso per il 7 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, recentemente Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer in live action del gioco, ricordiamo inoltre che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la closed beta che si terrà prima del lancio.