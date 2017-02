ha annunciato che il preload della Closed Beta diè disponibile ora per il download su PlayStation 4, Xbox One e PC (via uPlay). Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Everyeye.it distribuisce 500 chiavi per accedere alla Closed Beta del gioco.

Se in possesso di un codice, potrete quindi provare il nuovo third-person shooter di Ubisoft insieme ad altri 3 amici. La versione di prova sarà disponibile dal 3 al 6 febbraio; il peso del contenuto è pari a 25GB. A questo indirizzo, infine, potete dare uno sguardo ai requisiti PC per la Closed Beta del titolo.

Tom Clancy's: Ghost Recon Wildlands uscirà il 7 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.