Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands giocato in diretta su Twitch dalle 16:00

arriverà domani nei negozi, per l'occasione oggi pomeriggio saremo in diretta su Twitch per mostrarvi 90 minuti del gameplay del nuovo gioco

A partire dalle 16:00, vi aspettiamo per 90 minuti di live gameplay di Ghost Recon Wildlands, vi mostreremo le prime fasi del gioco e risponderemo alle vostre domande e curiosità in merito. L'appuntamento dunque è previsto per le ore 16:00 sul canale Twitch di Everyeye: vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre l'iscrizione è necessaria per interagire in diretta con la redazione e la community.