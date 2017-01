Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands in azione nella nostra Video Anteprima

è un gioco che prova a mescolare tatticismo ed accessibilità, con numerose possibilità d’approccio in grado di adattarsi perfettamente ai diversi stili di gioco dell’utenza.

L’eccellente varietà di situazioni, ed il nutrito arsenale a nostra disposizione contribuiscono a donare una grandissima personalità all’enorme open world targato Ubisoft, le cui attenzioni sono rivolte, principalmente, ad un comparto multiplayer nel quale prevale la necessità di cooperare e pianificare gli attacchi.



Gli unici aspetti ancora da giudicare fino in fondo restano quelli relativi al corredo narrativo, ambientato in un crudo e feroce setting boliviano, stretto sotto il giogo del narcotraffico: il cartello di Santa Blanca, dominato dal terribile El Sueño, possiede, del resto, tutto il fascino dei grandi imperi criminali come abbiamo avuto modo di apprezzarli sul grande e piccolo schermo. Per saperne di più vi rimandiamo al resoconto della nostra prova di Tom Clancy's Ghost Recon Widlands.