Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: nuovi dettagli sull'espansione Fallen Ghosts

annuncia che la seconda espansione di, sarà disponibile dal 30 maggio per i possessori del Season Pass su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. L’espansione sarà acquistabile anche singolarmente da tutti i giocatori una settimana dopo, dal 6 giugno.

Fallen Ghosts è ambientato dopo la caduta del Cartello Santa Blanca. La forza militare della Unidad è ormai incapace di mantenere il controllo della Bolivia e il paese è piombato in una violenta guerra civile. Per aiutare a ripristinare l’ordine, la Unidad ha deciso di arruolare membri del cartello, veterani di guerra, mercenari e criminali dei paesi confinanti come soldati volontari. Insieme, hanno formato una speciale quanto brutale unità, chiamata Los Extranjeros, a cui viene ordinato di rintracciare ed eliminare gli agenti americani.

In questa situazione caotica, i Ghost hanno un’ultima missione: evacuare gli ultimi membri della CIA e i civili americani rimasti nel paese. Inviati per portare a termine la propria missione, i Ghost si ritrovano nel mezzo della giungla, senza alcun supporto esterno e contro nemici letali equipaggiati con le migliori armi e tecnologie. Questi pericolosi soldati scelti sono suddivisi in quattro classi diverse:

Corazzati : equipaggiati con spesse corazze antiproiettile, sono particolarmente insidiosi nei combattimenti ravvicinati.

: equipaggiati con spesse corazze antiproiettile, sono particolarmente insidiosi nei combattimenti ravvicinati. Tiratori scelti : dotati di un avanzato rilevatore di movimenti, i tiratori scelti sono in grado di notare i propri bersagli a grandi distanze e non sbagliano mai un solo colpo.

: dotati di un avanzato rilevatore di movimenti, i tiratori scelti sono in grado di notare i propri bersagli a grandi distanze e non sbagliano mai un solo colpo. Jammer : grazie a un potente jammer nel proprio zaino, sono in grado di neutralizzare i droni e interferire con ogni dispositivo elettronico.

: grazie a un potente jammer nel proprio zaino, sono in grado di neutralizzare i droni e interferire con ogni dispositivo elettronico. Operatori Speciali: equipaggiati con una potente balestra e un nuovo prototipo per l’occultamento, che li rende praticamente invisibili, danno un nuovo significato alla parola Ghost.

La campagna di Fallen Ghosts includerà 15 nuove missioni, in cui i giocatori dovranno eliminare quattro nuovi boss localizzati in tre diverse regioni. Nell’espansione, i giocatori inizieranno con un personaggio al livello 30 e saranno equipaggiati con tutte le abilità principali del gioco. Il limite del livello aumenterà da 30 a 35, e potranno sbloccare nove nuove abilità suddivise tra abilità fisiche, armi e drone. Fallen Ghosts include anche sei nuove armi esclusive, tra cui nuovi fucili d’assalto, fucili di precisione e una balestra, equipaggiabile con frecce esplosive. Infine, per i giocatori più esperti, i livelli di difficoltà avanzato ed esperto sono stati modificati per offrire una sfida ancora più impegnativa. Disattivando l’HUD, i giocatori potranno ottenere l’esperienza più tattica ed estrema mai offerta da Ghost Recon Wildlands.

In Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, i giocatori esploreranno una Bolivia fittizia di un prossimo futuro, con il preciso obiettivo di eliminare il violento cartello della droga Santa Blanca a qualsiasi costo. Agendo dietro le linee nemiche, daranno la caccia ai propri bersagli, cercando informazioni riservate e utilizzando oltre 60 veicoli, tra cui auto, motociclette ed elicotteri. Per distruggere il cartello, dovranno raggiungere El Sueño, lo spietato leader di Santa Blanca, cercando di spezzare l’alleanza tra i signori della droga e il governo corrotto del paese. Nei prossimi mesi sarà disponibile la modalità PvP per Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.