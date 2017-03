Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: pubblicato il trailer di lancio

Domaniarriverà finalmente su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e oggiha deciso di celebrare l'imminente debutto del suo nuovo gioco pubblicandone il trailer di lancio.

Il filmato, che potete visionare in testata, è caratterizzato da spettacolari scene di azione, e ci permette di ammirare nuovamente i paesaggi della Bolivia ricreata dagli sviluppatori di Ubisoft.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands uscirà domani, 7 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo avrà una day one patch da 2.8GB; in rete, intanto, stanno già iniziando ad emergere i primi, positivi voti assegnati dalla stampa internazionale a questo nuovo capitolo della serie Ghost Recon.