Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands: tutti i dettagli sulla closed beta

annuncia che la Closed Beta disarà disponibile dal 3 al 6 febbraio su Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows, il preload del client sarà disponibile dal primo febbraio.

I giocatori che non vedono l’ora di vestire i panni di un vero Ghost possono registrarsi per avere la possibilità di partecipare alla Closed Beta. Ogni giocatore selezionato potrà invitare a giocare fino a 3 amici sulla stessa piattaforma. La Closed Beta porterà i giocatori in Bolivia, dove dovranno esplorare Itacua, una provincia fiorente e montuosa. I Ghost dovranno eliminare i membri chiave del cartello della droga Santa Blanca per riuscire a smantellare l’intera organizzazione criminale.

Come per il gioco completo, tutti i contenuti presenti nella Closed Beta potranno essere giocati in single player o con gli amici, fino ad un massimo di quattro giocatori in modalità cooperativa. Nei panni dei Ghost, i giocatori saranno liberi di utilizzare un grande varietà di veicoli, equipaggiamenti tattici e armi per portare a termine il loro lavoro.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands è ambientato in Bolivia, nel più grande open world mai creato da Ubisoft per un gioco action-adventure. A pochi anni di distanza da oggi, il paese è stato trasformato in un narco-stato per mano del violento cartello della droga chiamato Santa Blanca. I giocatori avranno il compito di smantellare il cartello con ogni mezzo a loro diposizione: l’enorme e reattivo open world incoraggia vari stili di gioco, lasciando ai giocatori la libertà di scegliere come portare a termine le missioni. Ghost Recon Widlands uscirà il 7 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4.