Tom Clancy's Rainbow Six Siege giocato su Twitch a partire dalle ore 15:00

Oggi pomeriggio a partire dalle 15:00,sarà in diretta su Twitch per giocare cone mostrare i nuovi contenuti dello sparatutto Ubisoft, tra cui il nuovo contenuto aggiuntivo

Operation Velvet Shell è il primo DLC dell'Anno 2 di Rainbow Six Siege, il gioco godrà di nuovi contenuti per tutto il 2017, Ubisoft ha recentemente pubblicato il Season Pass Year 2 che permetterà ai giocatori di avere accesso a operatori, mappe e modalità extra.

Il live gameplay di Rainbow Six Siege andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 15:00 di oggi, lunedì 13 febbraio: vi invitiamo a iscrivervi per non perdere neanche un secondo della trasmissione, così facendo riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. L'iscrizione, inoltre, è obbligatoria per interagire durante il live con RapiDNade e la community.