è uno dei giochi Ubisoft di maggior successo degli ultimi anni e il publisher francese non intende abbandonarlo, come confermato dal Brand Directordurante una recente intervista pubblicata sulle pagine di PCGamer.

"Il nostro obiettivo è di realizzare almeno 100 Operatori. Lascio a voi i conti per scoprire quanti anni ci vorranno... realisticamente, non c'è motivo di fermarsi qui con Rainbow Six Siege."

Queste le parole pronunciate da Remy, il quale fa intuire che il supporto per il gioco durerà ancora per molti anni. Recentemente, gli sviluppatori hanno reso disponibile il nuovo contenuto aggiuntivo Operazione Blood Orchid.