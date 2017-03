Tom Clancy's ShadowBreak: nuovi dettagli sul gioco mobile di Ubisoft

annuncia, il primo episodio della serie ad essere sviluppato esclusivamente per mobile. Sviluppato da, il gioco è uno sparatutto multiplayer in tempo reale caratterizzato da azione frenetica, decisioni tattiche, ambientazioni diversificate e armi del mondo reale.

Fedele al DNA della serie, Tom Clancy’s ShadowBreak è ambientato in uno scenario del prossimo futuro dove diverse fazioni criminali e radicali, conosciute come Nazioni Ombra, rappresentano la nuova minaccia per la stabilità globale. Queste Nazioni, grazie a una serie coordinata di attacchi hanno conquistato diversi paesi e preso in ostaggio intere popolazioni. Per combattere questa improvvisa minaccia, tiratori d'élite specializzati in tecniche di guerra non convenzionali sono stati messi al comando di una squadra di militari rinnegati, un'iniziativa ora conosciuta come ShadowBreak.

I giocatori scenderanno in campo nei panni di cecchini d'élite e durante i combattimenti PvP in tempo reale dovranno impartire ordini a una squadra, posizionare le proprie truppe e predisporre la sorveglianza per riuscire ad assaltare le basi degli avversari. Selezione intelligente del target, sinergia tra le proprie truppe ed esecuzione tattica faranno la differenza tra vittoria e sconfitta.

Tom Clancy’s ShadowBreak offre ai giocatori una vasta gamma di armi uniche, attrezzature e truppe con cui creare diverse strategie e raggiungere la vittoria sul campo di battaglia. Attraverso le vittorie, i giocatori guadagneranno delle ricompense che permetteranno di migliorare la propria squadra, il proprio arsenale e di rafforzare la propria capacità tattica. Tom Clancy’s ShadowBreak sarà disponibile per i dispositivi iOS e Android prossimamente.