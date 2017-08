Tomb Raider 2 The Dagger Of Xian, demo in arrivo il primo settembre

è un fan remake della seconda avventura di Lara Croft, nelle scorse ore lo sviluppatore Nicobass ha annunciato che il primo settembre pubblicherà una demo del suo progetto, così da permettere a tutti di giudicare la qualità del lavoro svolto fino a questo momento.

The Dagger Of Xian è sviluppato con l'Unreal Engine 4, la demo per PC permetterà di giocare il livello ambientato sulla Muraglia Cinese, della durata di circa 60 minuti. Il fan remake di Tomb Raider II ha ottenuto il benestare di Crystal Dynamics, a patto che l'autore non guadagni denaro dalla sua opera, mentre il publisher Square-Enix (reale detentore dei diritti di Tomb Raider) non si è ancora pronunciato riguardo l'esistenza di Tomb Raider Il Pugnale di Xian.