Tomb Raider e Marvel Heroes 2016 arrivano su NVIDIA Shield

annuncia oggi la disponibilità di(versione nativa) eper Shield. Gli appassionati diavranno modo di veder "rinascere" il proprio mito grazie ai Lightspeed Studios di NVIDIA e a Shield TV.

La prima cosa che tutti noteranno sarà la splendida grafica, insieme allo spettacolare livello di design, grazie alla potenza del motore grafico e alla capacità di NVIDIA Shield TV di assicurare la miglior esperienza visiva possibile. Disponibile su Google Play per 13,99 Euro questo famosissimo gioco di azione nella versione per Shield è stato ulteriormente migliorato e offre in bundle anche gli outfit, le armi e altri extra di Tomb of the Lost Adventurer DLC.

In contemporanea al lancio della versione nativa di Tomb Raider, NVIDIA comunica anche l'arrivo di Marvel Heroes 2016, uno dei primi giochi di massa multiplayer presente su GeForce Now. Questo titolo è un MMO free-to-play dedicato all'universo popolato dai superereoi più famosi del mondo e da oggi sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che scelgono di sottoscrivere l'abbonamento al servizio di cloud gaming di NVIDIA.