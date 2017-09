Tomb Raider The Dagger Of Xian: pubblicata la demo del fan remake di TR2

Lo sviluppatore indipendente e modder Nicobass ha pubblicato la demo giocabile di, fan remake di. La versione di prova permette di giocare nello stage ambientato sulla Muraglia Cinese, della durata di circa 60 minuti.

Tomb Raider The Dagger Of Xian è sviluppato con l'Unreal Engine 4, la demo permette di gustare un primo assaggio del comparto tecnico e delle meccaniche di gameplay. La versione di prova può essere scaricata cliccando qui, il file pesa 1.8 GB, una volta scompattato l'archivio vi basterà lanciare l'eseguibile TombRaiderDOX.exe per avviare la demo.

Tomb Raider Il Pugnale di Xian ha ricevuto il benestare di Crystal Dynamics, tuttavia il publisher Square-Enix non si è pronunciato riguardo l'esistenza del progetto, non è escluso che la compagnia possa inviare all'autore una lettera chiedendo di interrompere i lavori sul gioco.