Tomb Raider The Last Revelation HD: prime immagini del fan remake

Un gruppo di modder ha annunciato di essere al lavoro su, fan remake di(uscito originariamente nel 1999) che si pone l'obiettivo di aggiornare il comparto tecnico della quarta avventura di Lara Croft.

Gli autori di questo remake amatoriale fanno sapere che il progetto ancora è in fase preliminare, l'obiettivo è quello di dar vita a una riedizione in HD con texture migliorate, nuovi effetti (come la nebbia dinamica) e piccole migliorie al gameplay e in particolar modo al sistema di controllo. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale mentre in calce alla notizia trovate i primi screenshot diffusi dal team di sviluppo. Ricordiamo che Square-Enix possiede tutti i diritti sul franchise Tomb Raider e potrebbe decidere di bloccare il progetto in qualsiasi momento.