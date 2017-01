Tony Hawk sta lavorando a un nuovo gioco... ma non con Activision

Il celebre skaterha recentemente rivelato sulle pagine di Jenker Magazine di essere al lavoro su un nuovo videogioco di skateboard, sembra però chenon sia in alcun modo coinvolta in questo progetto.

Lo skater ha così risposto a una domanda riguardo la possibilità di vedere nuovi videogiochi dedicati alla sua persona: "Non con Activision. Sto potenzialmente lavorando a qualcosa, ma è troppo presto per parlarne, spero di potervi svelare di più nei prossimi mesi. Non ho ancora firmato un contratto ma sono molto eccitato per questo progetto."

Non è chiaro se dopo il flop commerciale di Tony Hawk Pro Skater 5, Activision abbia deciso di cedere i diritti sull'IP, o se Tony Hawk sia magari al lavoro su un progetto differente che non implichi l'utilizzo del marchio di proprietà del publisher americano.