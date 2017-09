Ad agosto sono assolutamente mancatele uscite di qualità: tra i nostri candidati al premio disegnaliamo

Per la classifica completa e per scoprire il vincitore del Game of the Month vi rimandiamo al nostro articolo dedicato ai Migliori Giochi di Agosto 2017, dove troverete anche i titoli fuori concorso come DLC e remake, tra cui Yakuza Kiwami, StarCraft HD e Hearthstone: Cavalieri del Trono di Ghiaccio.