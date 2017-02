Torment Tides of Numenera: accoglienza positiva da parte della stampa

è disponibile da oggi nei negozi e di conseguenza arrivano le prime recensioni del gioco: la stampa internazionale ha premiato il titolo con voti decisamente lusinghieri, lodando il nuovo progetto di

Tra i primi voti, troviamo quelli di CGMagazine (95/100), The Digital Fix (90/100), GameWatcher (90/100), PCGamesN (90/100), GamesCritics (90/100), WCCFtech (90/100), God is a Geek (90/100), GameStar (89/100), PCGamer (89/100), IGN.com (88/100), GameInformer USA (85/100), Critical Hit (85/100), Vandal Online (83/100), Videogamer.com (80/100), USGamer (80/100) e The Guardian (80/100).

Nel momento in cui scriviamo, il Metascore è pari a 84, destinato a cambiare con l'arrivo di ulteriori pareri. Per tutti i dettagli sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di Torment: Tides of Numenera.