Torment Tides of Numenera entra in fase Gold, nuovo trailer interattivo

hanno pubblicato un video di quest interattivo per, al fine di mostrare nel miglior modo possibile i vari aspetti del progetto, come le combinazioni di scelte permettono ai giocatori di plasmare le proprie storie e lasciare un segno nel mondo di gioco.

Il video è narrato da Colin McComb (Creative Lead di Torment: Tides of Numenera), che guiderà il giocatore attraverso la missione, rivelando segreti e sottili dettagli del mondo di Numenera. Inoltre, il trailer presenta una serie di finali differenti, la missione mostrata nel video è semplicemente un assaggio dei temi, delle storie e delle trame secondarie che i giocatori incontreranno in Torment Tides of Numenera. Il gioco è entrato recentemente in fase gold, i giocatori possono quindi iniziare a prepararsi per il 28 Febbraio, quando questo RPG science-fantasy sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.