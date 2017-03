Torment Tides of Numenera giocato in diretta su Twitch dalle 17:00

Nuovo appuntamento targato Everyeye Live: oggi pomeriggio a partire dalle 17:00 saremo in diretta per mostrarvi la prima ora di gioco di, uno dei titoli più interessanti tra quelli usciti nelle ultime settimane.

L'erede spirituale di Planescape: Torment è ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, per l'occasione abbiamo quindi deciso di mostrarvi le prime fasi di Torment Tides of Numenera. L'appuntamento con il live gameplay di Tides of Numenera è previsto per le 17:00 di oggi in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.