Torment Tides of Numenera: inXile commenta la mancata traduzione italiana

La scorsa settimana,ha rivelato chenon sarà tradotto in italiano, a differenza di quanto comunicato durante la campagna Kickstarter. Oggi il team ha commentato questa decisione con un post di aggiornamento per la community.

"Quando abbiamo iniziato a lavorare su Torment, le dimensioni del progetto erano inferiori rispetto all'attuale dimensione del progetto. Nella sua forma finale, il gioco è diventato un RPG molto più ampio e profondo, con una sceneggiatura che conta oltre 1.2 milioni di parole, quando abbiamo annunciato le lingue supportate, i dialoghi non erano così estesi e il numero di parole era decisamente inferiore. Sfortunatamente, tradurre in italiano uno script così vasto si è rivelato estremamente costoso.

A differenza di quanto accaduto con Wasteland 2, con Torment Tides of Numenera volevamo affidarci ai migliori professionisti del settore, ma purtroppo in questa fase abbiamo dovuto tagliare il supporto per la lingua italiana. Il numero di backer provenienti dall'Italia e le vendite dei nostri precedenti titoli nel paese parlano chiaro: non saremmo mai riusciti a coprire i costi della traduzione. Stiamo cercando di capire se ci sia modo di inserire la localizzazione italiana dopo il lancio, magari grazie al supporto della community, vi aggiorneremo non appena ci saranno novità."

inXile ha poi confermato che tutti i backer italiani insoddisfatti della mancata localizzazione potranno richiedere il totale rimborso della quota versata.