Torment Tides of Numenera: lanciata la petizione per la traduzione italiana

A inizio settimana,ha annunciato chenon sarà tradotto in italiano, a differenza di quanto promesso durante la raccolta fondi. Il publisher ha ritenuto economicamente poco vantaggiosa la traduzione nella nostra lingua, da qui la scelta di bloccare i lavori sull'adattamento in italiano.

La notizia della manca traduzione italiana di Torment Tides of Numenera non è stata ben accolta dalla community, tanto che in breve tempo è nata una petizione per convincere inXile a tradurre il gioco nella nostra lingua. L'autore si rivolge direttamente agli sviluppatori o in alternativa a team di traduttori indipendenti che possano portare a termine il lavoro. Se siete interessati, potete firmare la petizione cliccando qui, al momento i sostenitori sono poco meno di 200.