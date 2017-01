Torment: Tides of Numenera non sarà tradotto in italiano

ha confermato chenon sarà tradotto e localizzato in italiano, a differenza di quanto comunicato inizialmente durante la campagna di raccolta fondi su Kickstarter.

Gli sviluppatori hanno inviato un messaggio ai sostenitori italiani spiegando che la localizzazione nella nostra lingua non verrà implementata nel gioco. La sceneggiatura e i dialoghi di Torment: Tides of Numenera includono oltre 1.2 milioni di vocaboli diverso e i costi per la traduzione in italiano ammontano a diverse centinaia di migliaia di dollari. Dopo una attenta analisi, lo studio ha ritenuto poco profittevole la traduzione del gioco in italiano, decidendo quindi di sospendere qualsiasi sforzo in merito.

A seguito di questi sviluppi, i backer italiani potranno chiedere il rimborso della quota versata in fase di raccolta fondi. Torment: Tides of Numenera sarà disponibile dal 28 febbraio su PC, Xbox One e PlayStation 4.