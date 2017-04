ha pubblicato una nuova patch di: il "Performance Update" contiene vari bug fix, risolve alcuni problemi tecnici e migliora la stabilità generale del gioco su PlayStation 4 e Xbox One.

A proposito di questa nuova patch, Brian Fargo, CEO di inXile Entertainment, ha dichiarato: "Fin dal rilascio di Torment: Tides of Numenera abbiamo lavorato duramente per risolvere i bug segnalati dalla community e ottimizzare il gioco. Siamo orgogliosi di annunciare di aver risolto i principali problemi e di aver ottimizzato Tides of Numenera su tutte le piattaforme."

L'aggiornamento è già disponibile per il download, il changelog ufficiale (in lingua inglese) è disponibile a questo indirizzo.