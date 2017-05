ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per. L'update, denominato, è ora disponibile per il download su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Questo corposo agiornamento introduce numerose novità, tra cui la compaion Oom, artefatto vivente proveniente da Prior, che si dimostrerà un valido alleato. Inoltre è ora disponibile il Voluminous Codex, una ricchissima enciclopedia con informazioni sui giochi visitati e sulle zone da visitare. Infine, è stata aggiunta la nuova quest Servant of the Tides per Torment Tides of Numenera.