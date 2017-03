Torment Tides of Numenera: trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

ha ottenuto un buon successo di critica in tutto il mondo: per festeggiare questo momento,hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato ai riconoscimenti della stampa internazionale.

Torment: Tides of Numenera è in vendita in tutto il mondo su Steam e PC Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Sviluppato dai creatori di Planescape Torment, uno degli cRPGs più acclamati nella storia dei videogiochi, questo science-fantasy RPG esplora tematiche profonde e personali come l’abbandono, l’evanescenza e l’eredità che ognuno si lascia alle spalle.

Torment Tides of Numenera è ambientato sulla terra un bilione di anni nel futuro, nel ricco e parallelo universo di Numenera creato da Monte Cook. I giocatori sperimenteranno un gioco ricco di scelte complicate e conseguenze, con migliaia di decisioni significative che renderanno ogni percorso unico.