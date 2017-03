Torment Tides of Numenera: Video Recensione dell'erede spirituale di Planescape Torment

si presenta sul mercato come l’erede spirituale dell’indimenticabile. Dopo quattro anni di sviluppo, il nuovoè quindi finalmente pronto a raccogliere l’importante eredità del predecessore, dando così vita ad un imperdibile gioco di ruolo “”.

Il titolo riesce infatti nell’impresa di rivaleggiare con il proprio predecessore, grazie alla possibilità di completare l’avventura senza mai usare la violenza e ad una sceneggiatura degna dei più grandi classici del fantasy. Tuttavia, a causa dell’assenza della traduzione in italiano, è indispensabile una buona conoscenza della lingua inglese per apprezzare appieno la nuova opera di inXile Entertainment. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla recensione completa di Torment Tides of Numenera.