Torna l'Humble Bundle dedicato a Sierra

L’Humble Bundle di questa settimana è tutto incentrato sulla software house Sierra, recentemente tornata in attività grazie all’acquisizione da parte di Activision Blizzard. Se vi siete fatti scappare la prima pubblicazione, Humble Bundle offre una nuova occasione per fare propri gli storici titoli della compagnia.

Come di consueto, il bundle si stratifica in diversi livelli, dei quali vi riportiamo di seguito i dettagli:

Pagando una cifra a piacimento, partendo da €0,96

Space Quest® Collection

Phantasmagoria 1–2

Police Quest™ Collection

Shiftlings

Pagando più della media stimata di €9,48

Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura

TimeShift™

Quest for Glory 1–5

Gabriel Knight 1–3

Pagando €14,47

Caesar™ 3 –4

Geometry Wars™ 3: Dimensions Evolved

King’s Quest® Collection

Velocity 2X

Pagando €19,30

King’s Quest: The Complete Collection

Troviamo dunque classici per tutti i gusti, che saranno sicuramente apprezzati dai giocatori di vecchia data ma non solo. In questo Bundle, tutti i giochi saranno ottenibili solo sullo store digitale di Steam, e i profitti verranno suddivisi tra Activision e la Call of Duty Endowment attraverso la Tides Foundation. L’Humble Bundle dedicato ai titoli Sierra è disponibile a questo indirizzo.

FONTE: https://www.humblebundle.com/sierra-bundle-strikes-again