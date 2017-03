Tornano i Codici Amico nel menù di Nintendo Switch

Poche ore ci separano dal lancio ufficiale di, e la casa di Kyoto ha anche pubblicato un aggiornamento di sistema per la console, in modo che tutto sia pronto per domani. Nel frattempo, la rete si riempie sempre più screenshot che mostrano l'interfaccia della console e le sue funzioni.

Stando a quanto testimoniato dagli utenti che hanno già tra le mani la nuova piattaforma Nintendo, ci sono quattro diversi modi di aggiungere gli amici: si può effettuare una ricerca in locale, oppure aggiungere un utente con il quale abbiamo giocato, farci suggerire gli amici dalle app Miitomo e Super Mario Run, oppure utilizzare il più tradizionale (e forse meno immediato) Codice Amico.

Secondo quanto riportato da NintendoLife, aggiungere degli amici tramite i suggerimenti di Miitomo e Super Mario Run è piuttosto intuitivo e richiede appena qualche minuto.

State già pensando a quanti amici aggiungerete su Switch?