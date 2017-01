Torte, vino e calici di cristallo per festeggiare i 30 anni di Final Fantasy

Oggi è la giornata in cuifesteggia i 30 anni della serie. La compagnia ha tenuto uno speciale evento dedicato all'occasione, durante il quale sono stati fatti diversi annunci, e ha deciso di celebrare in grande stile con delle speciali bottiglie di vino, calici di Swaroski e dolci a tema.

In primo luogo, la compagnia ha messo un vendita un set di lusso denominato Final Fantasy 30th Anniversary Ultimate Wine contenente una bottiglia di Chateau Bordeaux del 1987 (anno di lancio del primo capitolo di Final Fantasy) e due calici di cristallo creati da Swaroski, al prezzo di circa 950 dollari.

I fan che preferiscono placare la propria sete senza spendere troppo, invece, possono optare per il Final Fantasy 30th Anniversary Shiva Blanc, un'esclusiva bottiglia di Chardonnay venduta al prezzo di circa 80 dollari, oppure un Final Fantasy 30th Anniversary Wine Ifrit Rouge, ovvero uno speciale Pinot Noir al costo di 43 dollari.

Infine, Square Enix ha pensato anche ai fan astemi, mettendo in vendita tre deliziose torte ispirate agli iconici Kyactus, Chocobo e Moguri, al costo di circa 40 dollari. La torta Kyactus è a base di mousse al cioccolato fondente e matcha, quella dedicata ai Chocobo è al gusto vaniglia e arancia, mentre il dolce a tema Moguri è fatto di crema al mascarpone e frutti di bosco. Quale vi sembra la più golosa?